لتعزيز الأمن الغذائي.. توقيع اتفاقية بالقاهرة لتطوير إنتاج بذور القمح

وقّعت وزارة الزراعة والثروة البحرية مذكرة تفاهم مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية بالعاصمة المصرية “القاهرة” لتطوير نظم إنتاج وإكثار البذور المحسنة.

جاء ذلك خلال اجتماع عُقد في مصر حضره وكيل الوزارة لشؤون الديوان والاستصلاح الزراعي محمد التركي والوفد المرافق له، مع مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية إبراهيم الدخيري.

ويركز المشروع على تعزيز دور مركز البحوث الزراعية وهيئة الرقابة على الأصناف واعتماد البذور، إضافة إلى دعم وتطوير جهود تكثير البذور في القطاعين العام والخاص، عبر مشروع يستمر 3 أعوام. وفق منصة حكومتنا عبر موقع “فيسبوك”.

كما تم توقيع اتفاقية أخرى بين المنظمة والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة “أكساد”، بهدف تزويد ليبيا ببذور القمح المحسنة المنتجة من قبل “أكساد”، لتحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه المادة الاستراتيجية.