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“بن شرادة”: محاولات التطبيع مع إسرائيل اضعفت موقف “الدبيبة” أمام الشعب الليبي

تم النشر منذُ 3 دقائق
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|متابعات

صرح عضو مجلس الدولة “سعد بن شرادة ” بأن “رئيس الحكومة منتهية الولاية” عبد الحميد الدبيبة” حاول الاحتفاظ بكرسيه عبر استرضاء واشنطن بقبول التطبيع مع الكيان الصهيوني، ولكن تم كشف الأمر من قبل الإسرائيليين، مما أضعف موقفه أمام الشعب الليبي، وتركه في موقف صعب.

وأكد “بن شرادة” ان مساعي نورلاند لإشراك الدبيبة في المفاوضات حول الحكومة مع الأطراف الفاعلة في المشهد السياسي لن تكون ناجحة في الوقت الحالي وتمثل هذه التطورات تحديات كبيرة له وتضعه في موقف حرج أمام الرأي العام الليبي والدولي.

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#الحكومة منتهية الولاية التطبيع مع الكيان الصهيوني ليبيا مجلس الدولة واشنطن

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الوطن الليبية

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