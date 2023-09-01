اللواء 128 معزز يؤكد استمرار دوريات حماية وتأمين مدن ومناطق الجنوب

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أكد اللواء 128 المعزز أن وحداته المكلفة بحماية وتأمين المدن والمناطق الرئيسية والمنشآت الحيوية في مناطق الجنوب مستمرة.

وأوضح اللواء أن وحداته المكلفة بالحماية مستمرة في تسيير دوريتها العسكرية الصحرواية الأمنية تنفيذا لتعليمات القائد العام المشير خليفة بالقاسم حفتر التي نصت على بسط الأمن والاستقرار وتأمين المدن وكافة المنشآت الحيوية.

وأضاف اللواء 128 المعزز أن دورية من الكتيبة 634 التابعة للواء 128المعزز انطلقت باتجاه مثلث السلفادور الحدودي ومن بعدها نحو بوابة غرانديقا.

وأفاد اللواء أن الدورية توجهت منها نحو وادي بوغرارة ومن ثم اتجهت نحو مهبط طياران التوم الترابي، ومنه إلى منفذ التوم الحدودي بجانب التمركزات الثابتة للجنود اللواء المرابطين على كامل الشريط الحدودي لليبيا .