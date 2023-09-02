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لوزون: طُلب مني مؤخرا ترتيب لقاءات بين مسؤولين ليبيين وإسرائيليين

تم النشر منذُ 35 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

قال رئيس اتحاد يهود ليبيا رفائيل لوزون، إنه طُلب منهمؤخراترتيب لقاءات بين مسؤولين ليبيين وإسرائيليين.

وأضاف لوزون أنه لأول مرة يكشف عن زيارة يهود إسرائيليين إلى ليبيا خلال الأسبوعين الماضيين.

وتابع أنه أشرف على ترتيب عدة لقاءات بين مسؤولين ليبيين وإسرائيليين، مضيفاً أنه جرت لقاءات عديدة بين مسؤولين ليبيين وإسرائيليين.

وبين لوزون أنه من المستحيل أن يكون لقاء روما بين المنقوش وكوهين جرى دون علم رئيس الحكومة المنتهية عبدالحميد الدبيبة.

وشدد على أنه لن يكشف عن أسماء شخصيات ليبية التقت بمسؤولين إسرائيليين مؤخرًا، مشيراً إلى أنه لم يشارك بترتيب لقاء روما الأخير بين المنقوش وكوهين.

وبين أنه كان على علم بتحضير لقاء بين وزيرة خارجية الحكومة المنتهية المنقوش ونظيرها الإسرائيلي.

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الوطن الليبية

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