خلال اتصاله بـ”تكالة”.. هنية يُعرب عن تقدير الشعب الفلسطيني لموقف ليبيا الرافض للتطبيع

استقبل رئيس مجلس الدولة الاستشاري “محمد تكالة” اتصالا هاتفيا من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس “إسماعيل هنية” أمس الجمعة. بحثا خلاله آخر المستجدات المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

وبدوره، أكد “تكالة” خلال الاتصال على صلابة المواقف الليبية وثباتها تجاه القضية الفلسطينية، وأن القضية الفلسطينية بالنسبة لليبيا هي القضية المركزية؛ فلا تنازل عن حقوق الشعب الفلسطيني بأي حال.

ومن جهته، أعرب “هنية” عن تقدير الشعب الفلسطيني لموقف ليبيا الرافض بكافة مكوناته ومستوياته للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، مشيدا بموقف المجلس الأعلى للدولة ومؤسسات الدولة الرسمية، ومشيرا إلى أن المحاولة الإسرائيلية الأخيرة لاختراق هذا الموقف الليبي المشرف باءت بالفشل.