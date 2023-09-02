وزارة الصحة بالحكومة الليبية ترسل شحنة معدات طبية لمركز البيضاء

أرسلت وزارة الصحة بالحكومة الليبية شحنة من المعدات والأجهزة والمواد الطبية المتنوعة لمركز البيضاء الطبي في مدينة البيضاء بالجبل الأخضر.

واشتملت الشحنة معدات خاصة بأقسام العمليات الجراحية وجراحة المناظير لأمراض الأنف والأذن والحنجرة إضافة إلى أجهزة الموجات الصوتية والتعقيم وعدد من الأسرة، وفق بيان الحكومة الليبية عبر صفحتها على موقع “فيسبوك”.

يذكر أن هذه الشحنات جاءت استجابة للتعليمات الصادرة من رئيس الحكومة الليبية “أسامة حماد” لوازرة الصحة بضرورة توفير نواقص واحتياجات المستشفيات العامة في كافة المدن.

وفي هذا الشأن، أعرب المسؤولون في مركز البيضاء الطبي عن جزيل امتنانهم وامتنان أهالي البيضاء لرئيس الحكومة الليبية ووزير الصحة للارتقاء بالخدمات الصحية في المدينة.

وأفادت الحكومة أيضا، عن وصول الشحنة الأولى من المعدات والأجهزة الطبية لمستشفي المرج التعليمي، واشتملت الشحنة على كافة نواقص ومستلزمات غرف العمليات وغرف العناية الفائقة.