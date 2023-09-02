تيار يابلادي: بوسهمين يرفض التطبيع ويدعم حق الشعب الفلسطيني

قال ما يعرف “تيار يا بلادي”، إن رئيسه نوري أبو سهمين يدعم حق الشعب الفلسط يني في مداخلته أثناء الوقفة التي نظمتها فصائل العمل الوطني والإسلامي بغزة أعرب فيها عن شكره للشعب الفلسطيني على وفائه وعرفانه كما أكد على تضامن الليبيين مع إخوانهم الفلسط ينيين في نضالهم من أجل نيل حقوقهم.

أضاف بيان التيار ” أبو سهمين أكد بأن رفض التطبيع الصها ينة ليس موقفا سياسيا فحسب بل هو منهج وعقيدة نؤمن بها، ومن ظن بان الشعب الليبي قد أنهك وسيقبل بالتطبيع مع الصها ينة فهو واهم، وحذر المسؤولبن بان القضية الفلسط ينية خط احمر مقدس لا يمكننا التفريط فيه.

هذا وقد سبق لرئاسة التيار إصدار بيان تستنكر فيه لقاء وزيرة الخارجية مع وزير خارجية الصها ينة مؤكدة بأنه لا شرعية لمن يده بالتطبيع مع الصهاينة” وفق تعبيره.