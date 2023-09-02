الصغير: عسكريون يؤمنون الحدود وفي طرابلس ميليشيات يؤمنون الصهاينة

فرق وكيل وزارة الخارجية الأسبق، حسن الصغير، بين دور القوات المسلحة على الحدود الجنوبية لمنع ومواجهة العصابات والمتسللين من دخول البلاد، وبين ما تقوم به المليشيات في العاصمة الليبية طرابلس.

وقال الصغير، عبر حسابه “فيسبوك”:” على الحدود عسكريين يؤمنون الحدود ويمنعون دخول متسللين، وفي طرابلس ميليشيات يؤمنون الصهاينة ويمنعون الناس من التعبير عن رفضهم لهم”.

وأوضح الصغير، في وقت سابق، أن كل المسؤولين الذين يعملون مع الدبيبة، وحتى ممن ينكرون أن الدبيبات هم من رتب ونظم للقاء وهم من يسير في خط التطبيع، يعلمون بينهم بين أنفسهم بأن شيء يتم في أروقة مكاتبهم أو صفقاتهم أو لقاءاتهم لا يتم إلا بمعرفة وموافقة الدبيبات.