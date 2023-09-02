حكومة الوحدة توقع اتفاقية مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية لتطوير نظم الإنتاج

وقعت حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، على مذكرة تفاهم بين وزارة الزراعة التابعة لها، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، بهدف تطوير نظم الإنتاج الزراعية والإكثار من البذور المحسنة، وفقا لما أعلنته.

وقالت الحكومة في بيانه لها نُشر على منصة “حكومتنا” إن مذكرة التفاهم التي وقعت، تركز على تعزيز دور مركز البحوث الزراعية وهيئة الرقابة على الأصناف واعتماد البذور، إضافة إلى دعم وتطوير جهود تكثير البذور في القطاعين العام والخاص، عبر مشروع يستمر ثلاثة أعوام.

وأشار البيان إلى توقع اتفاقية أخرى بين المنظمة والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد)، بهدف تزويد المركز ليبيا ببذور القمح المحسنة والمنتجة فيه، وذلك لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح.

جرى توقيع مذكرة التفاهم خلال اجتماع عُقد في مصر حضره وكيل وزارة الزراعة لشؤون الديوان والاستصلاح محمد التركي والوفد المرافق له، ومدير عام المنظمة إبراهيم الدخيري.