عقيل: لو كان من أرادوا التظاهر أحزاباً قوية لعاشت السلطة وقتاً عصيباً

تفاعل عز الدين عقيل الكاتب والمحلل السياسي الليبي مع نشر داخلية الدبيبة مئات الآليات وآلاف العناصر المسلحة لمنع المطالبة برحيل الحكومة إثر تطبيعها مع الكيان الصهيوني.

كتب قائلًا على فيسبوك “بمناسبة إعلان نوايا القمع واشهار الاستعداد للقتل، لو كان من أرادوا التظاهر اليوم أحزابا قوية وكان قادتها في المقدمة لكانت الدعوة للتظاهر سابقة و علنية وليست خاضعة للصدفة والظروف ولعاشت السلطة وليس الناس وقتاً عصيباً”.

أضاف قائلًا “باعتبار أن الأحزاب هى حصن الشعب وكلما كبرت كبر الشعب وصعُب قمعه دعونا نسأل : هل هناك مخاوف لدى شبابنا تمنعهم من الانضمام للحياة الحزبية وجعلها أحصن و أقوى طالما ان هذه هى الوسيلة الاضمن والأكثر صمودا واحترافا لمواجهة خطايا الحكم وانحرافات السلطة”.