تكالة يبحث مع هنية مستجدات القضية الفلسطينية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

02 September, 2023

بحث رئيس مجلس الدولة محمد تكالة هاتفيا مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية آخر المستجدات المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس الدولة أن هنية أعرب عن تقدير الشعب الفلسطيني لموقف ليبيا الرافض بكافة مكوناته ومستوياته للتطبيع مع إسرائيل، مشيدا بموقف مجلس الدولة ومؤسسات الدولة الرسمية، مشيرا إلى أن المحاولة الإسرائيلية الأخيرة لاختراق هذا الموقف الليبي المشرف باءت بالفشل.

من جهته أكد رئيس مجلس الدولة صلابة المواقف الليبية وثباتها تجاه القضية الفلسطينية، وأن القضية الفلسطينية بالنسبة لليبيا هي القضية المركزية؛ فلا تنازل عن حقوق الشعب الفلسطيني بأي حال.