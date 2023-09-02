الرقابة على الأغذية في ليبيا يرفض شحنة “نكتار” قادمة من مصر

رفض مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، شحنة نكتار بنكهات التفاح والليمون النعناع، قادمة من مصر، من خلال معبر امساعد البري.

وقال المركز في بيان له، إن سبب الرفض هو أن الشحنة غير مطابقة للمواصفات القياسية الليبية المعتمدة، ومنها انخفاض تقدير الحموضة بها (نسبة PH).

وأشار المركز إلى أن الشحنة تخص العلامة التجارية مايوكا، وكميتها 1100 صندوق، ورقم التشغيلة «02»، وتاريخها يخص شهر يونيو للعام الجاري.

وقبل ذلك، أكد المركز وجود حالات تسمم نتيجة تناول صوصات في مطعم كربون داخل منطقة النوفليين بالعاصمة طرابلس.

وأضاف: “فور تلقي بلاغ بوجود حالات التسمسم، توجه مفتشو وحدة الرقابة سوق الجمعة، التابعة لفرع طرابلس، للمصحة التي تأوي الحالات المصابة. كما توجه الفريق للمطعم، لأخذ عينات من الصوصات وكامل الوجبات السريعة، لإحالتها إلى مختبرات المركز، والتأكد من سبب التسمم”.

وأشار المركز إلى تولى الحرس البلدي تشميع المكان وقفله بتعليمات من الرقابة على الأغذية والأدوية، مع إحالة وحدة الرقابة بسوق الجمعة ملف الجولة إلى النيابة العامة.