“تكالة” يؤكد لرئيس حركة حماس صلابة الموقف الليبي اتجاه القضية الفلسطينية

الوطن| رصد

أكد رئيس مجلس الدولة محمد تكالة، خلال اتصال هاتفي مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، اليوم الجمعة، على صلابة موقف الليبين اتجاه القضية الفلسطينية، حيث تم بحث آخر مستجدات القضية الفلسطينية.

وشدد تكالة على أن موقف الليبين واضح وصلب وثابت تجاه القضية الفلسطينية، معتبراً أن القضية الفلسطينية بالنسبة إلى ليبيا هي القضية المركزية فلا تنازل عن حقوق الشعب الفلسطيني بأي حال.

من جانبه قال هنية إن الشعب الفلسطيني يقدر موقف ليبيا الرافض بكافة مكوناته ومستوياته للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.