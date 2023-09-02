الحصادي: على مجلسي النواب والدولة تشكيل حكومة حتى لا يكونا شركاء في التطبيع

طالب عضو مجلس الدولة، منصور الحصادي، مجلسي النواب والدولة، بضرورة العمل على تشكيل حكومة جديدة وإصدار القوانين الانتخابية لمنع الفساد ووقف التطبيع.

وقال الحصادي، عبر حسابه على “تويتر”:” يجب على مجلسي النواب والأعلى الدولة تحمل المسؤولية القانونية والوطنية والأخلاقية والتاريخية والقيام بواجبهما بنظرة وطنية بعيدا عن الحسابات الضيقة”.

وأكد الحصادي، أن واجبهما تشكيل حكومة جديدة، وإصدار قوانين الانتخابات”.

وحذر الحصادي، من أن عدم إنجاز القوانين وتشكيل الحكومة سيودي إلى أن نكون شركاء فى جريمة التطبيع، وداعمين للانقسام والفوضى وتمدد الفساد، والوقوف ضد إرادة الشعب الليبي”.