نشرة الصيـد البحري على الساحل الليبي اليوم السبت

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

02 September, 2023

نشرة الصيـد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا اليوم السبت حسبما أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية.

الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد.

التحذير: ريح براني نشط مساء اليوم على الساحل الممتد من زوارة الى طرابلس يصل سرعته إلى (25) عقدة.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت: –

السماء صافية إلى قليلة السحب.

ريح براني إلى شرقي سرعتـــه تتراوح ما بين (05-20) عقدة ويصل إلى (25) عقدة مساء اليوم على الساحل الممتد من زوارة الى طرابلس.

ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-1.25) متر يصل الى (1.75) متر على ساحل زوارة.

البحر خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب مساء اليوم على ساحل زوارة.

درجة حرارة سطح البحر تتراوح ما بين (26-28) مْ.

الرؤية جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق:

السماء صافية الى ظهور بعض السحب خاصة على الجبل الأخضر.

ريح براني على الساحل الممتد من رأس لأنوف إلى بنغازي ويكون بحري الى شرش على باقي الساحل سرعته تتراوح مــا بين (05-20) عقدة.

ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-1.75) متر.

البحر خفيف الموج الى قليل الاضطراب.

درجة حرارة سطح البحر تتراوح ما بين (26-28) مْ.

الرؤية جيدة.