النائب العام يؤكد أهمية إتاحة المعلومات لأفراد المجتمع

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

02 September, 2023

أكد النائب العام الصديق الصور أهمية إتاحة المعلومات لأفراد المجتمع عبر وسائل إذاعية تتقيد بأصول الإفصاح عن تطور الإجراءات الجنائية؛ وتحترم حقوق ضحايا الجرائم؛ وتراعي من هم محل تدابير الهيئة.

جاء ذلك خلال لقاء النائب العام، مع منسقي شؤون الاتصال والتواصل في هيئة النيابة العامة بحسب مكتب النائب العام.

وأشار النائب العام إلى أهمية تعزيز حق المجتمع في معرفة مبلغ المساس بمقوماته الأساسية؛ وإحاطة أفراده بالنشاط القضائي الذي تمارسه الهيئة إزاء المتجاوزين لنواهي القانون؛ وبيان جهود تحديث كيانها بما يتماشى مع معايير العدالة الجنائية.