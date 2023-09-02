الدبيبة يرفض تعيين إيطالي سفيراً للاتحاد الأوروبي

رفضت الحكومة والتي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، تعيين الدبلوماسي الإيطالي نيكولا أورلاندو سفيراً للاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، بحسب مصادر أوروبية توقعت الموافقة على مرشح فرنسي للمنصب.

وقالت مصادر لوكالة “نوفا” الإيطالية إن قرار رفض حكومة الدبيبة تعيين السفير السابق لإيطاليا في كوسوفو سفيراً للاتحاد الأوروبي صدر منذ أسابيع قليلة دون إعلان رسمي.

ولم تبرر حكومة الدبيبة قرار رفض تعيين أورلاندو، لكن صحيفة “بوليتيكو” الأميركية اعتبرتها بمثابة ضربة لرئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني التي تعهدت بمزيد من الانخراط مع دول شمال إفريقيا، وهو أحد أهداف سياستها الخارجية.

ويعمل أورلاندو الذي ولد عام 1975، دبلوماسياً منذ عام 2001، وكان نائباً للسفير الإيطالي لدى طرابلس من 2017 إلى 2019، عندما كان يرأس التمثيل الدبلوماسي الإيطالي جوزيبي بيروني.

وتم تعيين أورلاندو في مايو 2021 مبعوثاً خاصاً لوزارة الخارجية الإيطالية لدى ليبيا.

وكان الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، أعلن سابقاً تعيين أورلاندو سفيراً جديداً للاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، بدلاً من الإسباني خوسيه ساباديل، الذي عقد آخر لقاء له مع الدبيبة في طرابلس، نهاية أبريل.

وتوقع دبلوماسيان في الاتحاد الأوروبي، طلبا عدم الكشف عن هويتيهما في تصريحات لـ”بوليتيكو”، أن توافق حكومة الدبيبة على الفرنسي باتريك سيمونيه.

تنافس إيطالي فرنسي

ويأتي هذا التطور وسط تنافس فرنسي إيطالي على الموارد والنفوذ في ليبيا، بحسب “بوليتيكو” التي أشارت إلى كون ليبيا مزوداً مهماً للنفط ونقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين المتجهين إلى أوروبا.

ورجح الدبلوماسيان الأوروبيان أن يكون رفض حكومة الدبيبة للدبلوماسي الإيطالي أورلاندو راجعاً إلى الاعتقاد بأنه “غير مناسب للمنصب بسبب خبرته الواسعة في دول شمال إفريقيا”.

وقال دبلوماسي أوروبي إن “الليبيين ينظرون إليه على أنه شخص ملم بالشأن الليبي”، مشيراً إلى أن أورلاندو، باعتباره الممثل الخاص لإيطاليا لدى ليبيا، “تعامل على نطاق واسع مع قائد الجيش الليبي خليفة حفتر والذي ينظر إليه على أنه منافس للدبيبة”.

في المقابل، ليس لدى المرشح الفرنسي سيمونيه خبرة سابقة في ليبيا، على الرغم من أنه عمل سابقاً كمبعوث للاتحاد الأوروبي لدى السعودية والبحرين وسلطنة عمان.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية نبيلة مصرالي في بيان: “يمكننا أن نؤكد أن السفير خوسيه ساباديل سينهي مهمته في ليبيا اليوم (الجمعة)”، مضيفةً أنه “سيتم نشر اسم السفير الأوروبي الجديد لدى طرابلس بعد الانتهاء من كافة الإجراءات والحصول على موافقة تعيينه”، رافضة التعليق على “رفض” السلطات في طرابلس اعتماد الدبلوماسي الإيطالي.

خيبة أمل إيطالية

وأشار دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي إلى أن “الحكومة الإيطالية أصيبت بخيبة أمل بسبب الرفض الليبي، رغم أنها لم ترد رسمياً”.

المصدر الشرق