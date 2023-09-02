أمطار جيدة منتصف الأسبوع.. الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا اليوم السبت 02 سبتمبر 2023

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم السبت 02 سبتمبر 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، حيث اعتدال في درجات الحرارة على اغلب مناطق الشمال , حيث تتراوح مابين (31-37)مْ وتكون مابين (38-43)مْ على مناطق الجنوب.

عودة الأمطار

ومن المتوقع ان تتكاثر السحب يوم الاثنين على مناطق الجبل الأخضر مع احتمال سقوط أمطار متفرقة، كما توقع المركز فرصة سقوط أمطار جيدة على مناطق الشمال الغربي خلال هذا الأسبوع بداية من مساء يوم الثلاثاء.

راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر يوم الغد على المناطق الممتدة من طرابلس إلى سرت.

الرياح: شمالية شرقية إلي شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(31–37)مْ, تصل إلى (40) مْ على ابونجيم .

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانا على مناطق الجبل الأخضر وأقصى الساحل مع احتمال سقوط أمطار متفرقة

يوم الاثنين .

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (29-35)مْ تصل على مناطق الخليج إلى (38) مْ.

الجفرة- سبها-غـات -غدامس- الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (40-43)مْ.

الواحات – السرير- تازربو- الكفرة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب على الجغبوب.

الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (37-41)مْ.