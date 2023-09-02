حقيبة وزارة الخارجية شاغرة بعد اعتذار وزير الشباب

اعتذر وزير الشباب في حكومة الوحدة الوطنية فتح الله الزني، عن تولي حقيبة الخارجية لحساسية الظرف، حسب قوله. وذلك في اجتماع لمجلس الوزراء الليبي بثته منصة”حكومتنا” بشكل مباشر.

وفي السياق، قال إنه امتنع عن التواصل مع الدبيبة منذ صدر قرار تكليفه بوزارة الخارجية في 27 آب/ أغسطس، ورفض التواصل مع الأطراف في الداخل والخارج، وكذلك وسائل الإعلام التي حاولت الحصول منه على تصريح.

وعبر الزني عن اعتزازه بثقة الدبيبة ودعمه للشباب وللوزارة، وأن يكون مبعوثه الخاص إلى الدول الإفريقية، ملتمساً من الدبيبة وأعضاء مجلس الوزراء تقدير موقفه وقبول اعتذاره عن عدم تولي مسؤولية حقيبة الخارجية.

وأعاد الزني التأكيد على أن موقفه ليس هروباً من المسؤولية، لكن “الظرف دقيق وحساس، يتطلب التعاطي بشكل أكبر في هذه المسألة وغيرها من المسائل في ظل الظروف القائمة اليوم”، في إشارة إلى الجدل الدائر حول لقاء المنقوش.

وقدم اقتراحاً أمام مجلس الوزراء بأن يتولى الدبيبة وزارة الخارجية في هذا التوقيت وإلى حين انتهاء التحقيق مع المنقوش وإعلان نتائجه على الرأي العام.

فيما اقترح الدبيبة مساهمة الوزراء في تسيير وزارة الخارجية نظراً لانشغالاته لأن إدارة الوزارة ليست سهلة وخاصة في هذا التوقيت في ظل المماحكات الحالة اليوم، مفضلاً أن يقبل الزني تكليفه بتسيير شؤون الوزارة في ظل التطورات الجارية خاصة على المستوى الإفريقي.

وتصاعد التوتر في ليبيا تدريجيًا بعد أن كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن تفاصيل لقاء جمع وزير خارجيتها إيلي كوهين مع المنقوش في روما، الأسبوع الماضي، برعاية وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، مما أثار ردود فعل رافضة للتطبيع في ليبيا.

وأثار تقديم وزير الشباب في حكومة الوحدة الوطنية اعتذاره لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، عن تكليفه بمنصب وزير الخارجية والتعاون الدولي؛ ردود فعل متصاعدة، حيث تحدث مراقبون عن سيناريوهات محتملة لعودة وزيرة الخارجية الموقوفة نجلاء المنقوش إلى رأس عملها بعد نشر نتائج التحقيقات.

وفي أول ظهور علني ومباشر ومطول بعد الأزمة، شدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة على موقف الحكومة الرافض للتطبيع بأي شكل مع الكيان الصهيوني.

وقال في اجتماع مجلس الوزراء، إن ما حدث في روما هو أمر جلل حتى وإن كان لقاء هامشياً وعابراً، لافتاً إلى أن هذا يستلزم أن يكون الرد قاسياً وصارماً ليكون درساً وللحرص تجاه مقدساتنا، وفق قوله.

وأضاف الدبيبة أنه يتحمل كامل مسؤوليته عن هذه الحكومة بصرف النظر عن من أخطأ، مشيداً بالأجهزة الأمنية في تأمين العاصمة من محاولات استغلال خروج متظاهرين لتصفية خصومات سياسية، حسب قوله.

وأوضح أن أطرافاً كثيرة استغلت هذه الواقعة لتصفية حسابات سياسية ضيقة، مشيراً إلى أن الحدث استغله من يسعى للتمديد والفوضى ومن يمتهن تجارة الهجرة ومن يمارس الجرائم ومن طلب من جيش دولة أخرى الهجوم على ليبيا، حسب وصفه.

وذكر الدبيبة أن هناك أطرافاً توشحت بعلم فلسطين وتزايد بالثوابت ومارست الوقاحة السياسية بحجة حق الشعب الفلسطيني، لكنها ضيعت حقوق الشعب الليبي الذي ظلموه، متسائلاً عن من سماهم “المدّعين بشعارات النضال الفلسطيني” أين هم من إثارة الحروب الأهلية وشرعنتها وتهجير العائلات الليبية، حسب قوله.

وعن وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، قال الدبيبة إنها كانت منحازة دائماً مع مصالح الشعب، ولصالح قضايا الوطن ودافعت عنه في كل محفل، ولكن ضريبة المسؤولية يحتم عليها تحمل نتائج المخالفة وبالأخص هذا الأمر، وفق قوله.

وأضاف الدبيبة أنهم ملزمون بأن يتساموا عن عواطفهم الإنسانية بتحمّل الإجراءات القاسية، مؤكداً أنها ضريبة المسؤولية تحتم على الجميع أن يقبل بذلك، حسب قوله. وقال نائب رئيس الحكومة حسين القطراني، إن ما قامت به المنقوش لم يعرض على مجلس الوزراء وهو تصرف فردي، حسب قوله. وأضاف أن التطبيع مرفوض تماماً، وأن ما يهمهم هو معرفة تفاصيل لقاء روما، مؤكداً أنه لا بد من التدقيق في ملفات وزارة الخارجية لإبداء هذا التصرف الفردي للرأي العام، وفق قوله.

المصدر القدس العربي