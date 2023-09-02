الداخلية توضح سبب القبض على عدد من الأشخاص خلال المظاهرات

أكد وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي أنه تم القبض على عدد من الأشخاص خلال المظاهرات، قاموا بإشعال النار في محطة وقود واستعمال قنابل يدوية.

وشدد الطرابلسي على أن الداخلية لن تسمح بعودة الفوضى إلى طرابلس، مشيراً إلى أنها تعمل وفق القانون لتأمين مؤسسات الدولة والممتلكات الخاصة، حسب قوله.

ولفت وزير الداخلية إلى أن الوزارة إذا تساهلت مع هجوم المتظاهرين على مجلس الوزراء لكان المقر محترقاً الآن، داعياً كل من يرغب بالتظاهر إلى تقديم مذكرة قانونية بذلك وستقوم الداخلية بتأمينها، وفق قوله.

يشار إلى أن العاصمة طرابلس، تشهد انتشاراً أمنياً كثيفاً في مداخل المدينة، تحسبًا لخروج متظاهرين امتدادًا لموجة الاحتجاج التي شهدتها المدينة قبل أيام على خلفية الكشف عن اجتماع وزيرة الخارجية الموقوفة عن العمل نجلاء المنقوش بوزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين في روما في 23 آب/ أغسطس الماضي.