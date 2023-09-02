وزيرة العدل توضح بشأن التحقيقات في قضية المنقوش

أكدت وزيرة العدل حليمة إبراهيم، التزامهم بسرية التحقيقات في قضية وزيرة الخارجية المقاله نجلاء المنقوش حتى الانتهاء منها وفق ما نص عليه القانون.

وأضافت أن اللجنة لن تفصح عن التحقيقات مع المنقوش، إلى حين الانتهاء منها والوصول إلى نتائج، مضيفة أن اللجنة ستقدم نتائج التحقيقات أمام رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة بعد الانتهاء منها.

وتصاعد التوتر في ليبيا تدريجيًا بعد أن كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن تفاصيل لقاء جمع وزير خارجيتها إيلي كوهين مع المنقوش في روما، الأسبوع الماضي، برعاية وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، مما أثار ردود فعل رافضة للتطبيع في ليبيا.