غوقة: التظاهرات لن تهدأ حتى يتم إسقاط حكومة الدبيبة

اعتبر نائب رئيس المجلس الانتقالي سابقًا عبد الحفيظ غوقة، أن خطوة التطبيع مع الكيان الصهيوني أسقط شرعية حكومة عبدالحميد الدبيبة، مؤكدا أن لقاء نجلاء المنقوش مع نظيرها الإسرائيلي أحدثت موجة واسعة من التظاهرات في مختلف المدن الليبية.

وقال غوقة، في تصريحات متلفزة مع قناة «العربية الحدث» إن التطبيع مع إسرائيل بدأ في عهد “القذافي” وليس من المستغرب ما تم تداوله بشأن لقاءات “سرية” بين مسؤولين في حكومة “الدبيبة” وإسرائيليين.

وأكد أن حكومة الدبيبة لم تعد تحظى بثقة الشعب الليبي، والمظاهرات التي عمت المدن الليبية وعلى رأسها العاصمة طرابلس خير دليل.

وشدد على أن هذه التظاهرات لن تهدأ حتى يتم إسقاط هذه الحكومة في ظل رفض رئيسها تحمل المسؤولية وأن يتحلى بالشجاعة ويتقدم باستقالته.