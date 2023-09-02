إرسال شحنة معدات طبية لمركز البيضاء الطبي

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

02 September, 2023

أرسلت وزارة الصحة بالحكومة الليبية شحنة من المعدات والأجهزة والمواد الطبية المتنوعة لمركز البيضاء الطبي في مدينة البيضاء بالجبل الأخضر.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة الليبية أن الشحنة اشتملت على معدات خاصة بأقسام العمليات الجراحية وجراحة المناظير لأمراض الأنف والأذن والحنجرة إضافة إلى أجهزة الموجات الصوتية والتعقيم وعدد من الأسرة.

وجاءت هذه الشحنات من المواد والمستلزمات الطبية استجابة للتعليمات الصادرة من رئيس مجلس وزراء بالحكومة الليبية أسامة حماد لوازرة الصحة بضرورة توفير نواقص واحتياجات المستشفيات العامة في كافة المدن.