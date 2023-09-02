فنوش: ننتظر سفراء الدول الديموقراطية والحاج باتيلي وتعليقهم على مدرعات الدبيبة

سخر عبد الحكيم فنوش، الكاتب والمحلل السياسي الليبي، من صمت البعثات الدبلوماسية الأجنبية والمبعوث الأممي عبدالله باتيلي، إزاء مظاهر العسكرة وانتشار الآليات المسلحة في طرابلس لمنع التظاهر السلمي ضد التطبيع.

كتب قائلًا على فيسبوك اليوم “سننتظر سفراء الدول الديموقراطية والحاج باتيلي و تعليقهم على مدرعات الدبيبة.. و اقول للبرلمان و القيادة.. إنها و الله فرصتكم لفرض رؤيتكم و المطالبة بموقف صريح وواضح من هذه الاطراف تجاه رئيس العصابة الدبيبة و ضرورة الخلاص منه.. فقط وحدوا رؤيتكم و موقفكم.. و الناس جميعها ستكون معكم.. اغتنموا الفرصة و اللحظة و الأحداث”.