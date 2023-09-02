وزارة الصحة تبحث إطلاق الخطة الاستراتيجية الوطنية الصحية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

02 September, 2023

بحثت وزارة الصحة بحكومة مع مجلس التخطيط الوطني تنسيق الجهود لإطلاق الخطة الاستراتيجية الوطنية الصحية، تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة 2030 .

جاء ذلك خلال اجتماع وكيل وزارة الصحة لشؤون المستشفيات سعد الدين عبد الوكيل، مع وكيل عام مجلس التخطيط الوطني أنور بشير الشارف، بحضور مديري الإدارات الفنية بوزارة الصحة، وعدد من خبراء ومختصي المجلس في تطوير قطاع الصحة.

وتباحث الجانبان حول تنسيق الجهود لإطلاق الخطة الاستراتيجية الوطنية الصحية، تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة 2030 .

وجرى خلال اللقاء استعراض أهداف ومحاور الخطة الاستراتيجية الوطنية الصحية 2013 التي أعدها خبراء من المجلس، والتي تهدف إلى ضمان حق المواطن على خدمات صحية شاملة وقائية، وعلاجية، وتأهيلية بالمساواة بين المواطنين، وتبني نظام تمويل يقوم على تأمين صحي تكافلي شامل يسمح بتقاسم عبء المرض ويخفض الإنفاق الصحي المباشر.

كما تهدف الاستراتيجية الوطنية الصحية إلى تطوير نظام المعلومات الصحية، وتبني استراتيجية وطنية للصحة الإلكترونية، ومكافحة الأمراض المعدية والمتوطنة للتخلص من العبء الناتج عن علاجها، وتحسين خدمات الرعاية الصحية الأولية، وتطبيق نظام طبيب الأسرة، وضمان رعاية كاملة للجرحى وذوي الإعاقة وإعادة تأهيلهم النفسي والجسدي، والتأكد من استمرار الرعاية اللازمة لهم.