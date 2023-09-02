أول ليبي يخوض دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد ونابولي

طرابلس – العربي الجديد

دخل النجم المعتصم بالله المصراتي تاريخ كرة القدم الليبية بعد قرعة دور مجموعات دوري أبطال أوروبا، حيث سيكون أول لاعب ليبي يشارك في المنافسة الأوروبية الكبرى، وفي مجموعة نارية تضم كبار أوروبا.

وسيصبح المصراتي، الذي يعاني من إصابة في الفترة الحالية، أول لاعب ليبي يشارك في دوري أبطال أوروبا، عندما يعود ويلعب بألوان نادي سبورتينغ براغا في لقاءات نارية، ليساعد فريقه في تحقيق إنجاز مثل ما ساعده الموسم الماضي في التأهل للمنافسة الحلم.

قمة ريال مدريد

ولا شك أن الموعد التاريخي الذي سيعيشه المصراتي لا بد أن يكتمل بقمة نارية، حيث سيلاقي نادي ريال مدريد الأكثر تتويجا بدوري أبطال أوروبا، وذلك بعد أن حمل لاعبوه الكأس الأوروبية في 14 مناسبة، ما يحفز المصراتي على تقديم أداء مثالي أمام النجوم.

نابولي المرعب

ولن تكون مهمة الدولي الليبي سهلة في المباريات الثانية، ومن بينها لقاء نابولي الإيطالي، إذ سيواجه المعتصم بالله المصراتي مجموعة من النجوم قادوا فريقهم للفوز بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، بفضل بأداء مرعب وانتصارات كبيرة، لكن الفوز ضدهم قد يفتح الباب أمام التأهل.

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برلين ومواجهة عربية

وسيلاقي المصراتي نجما عربيا آخر في مباراة قوية ضد يونيون برلين الألماني، وهو التونسي عيسى العيدوني الذي يشاركه نفس المنصب تقريبا، ما يزيد التنافس أكثر بينهما على خطف تأشيرة التأهل من مجموعة صعبة جدا.