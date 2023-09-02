الدباشي: نشاطات منظمة الهجرة والاتحاد الأوروبي في ليبيا تحتاج إلى الرقابة الصارمة

حذر إبراهيم الدباشي، سفير ليبيا الأسبق لدى مجلس الأمن الدولي، من نشاطات منظمة الهجرة الدولية والاتحاد الأوروبي في ليبيا، مشددا على ضرورة وضعها تحت الرقابة الصارمة.

وعلق الدباشي، على دعوة المنظمة إلى نساء مدينة أوباري للمشاركة في الصالون النسائي مجانا، قائلا إنها طريقة ذكية لتجنيد المزيد من العملاء في الجنوب الليبي من المواطنات والمقيمات بصورة غير شرعية.

وأضاف الدباشي:” نشاطات منظمة الهجرة الدولية والاتحاد الأوروبي في ليبيا تحتاج إلى الرقابة الصارمة وموافقة الأجهزة الأمنية المعنية”.

وكانت المنظمة قد وجهت دعوة لنساء مدينة أوباري عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” جاءت كالأتي:” إن كنت من سكان مدينة أوباري سواء ربة منزل أو موظفة أو طالبة أو مهاجرة، شاركي معنا في الصالون النسائي مجانا”.