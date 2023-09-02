الأهلي طرابلس يحصن مدافعه من أطماع السويحلي

أعلنت إدارة الأهلي طرابلس، تجديد عقد المدافع الدولي أحمد التربي.

وكتب الحساب الرسمي للأهلي طرابلس على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “وزير الدفاع التربي يجدد.. تم تجديد عقد مدافعنا أحمد التربي من قبل رئيس مجلس الإدارة السيد ساسي أبوعون ومدير الكرة بالنادي الأهلي السيد أسامة طليش ورئيس لجنة التعاقدات السيد سيف ككلي.. بكم يزداد الأهلي قوة”.

وأردف: “رئيس مجلس الإدارة السيد ساسي أبوعون ومدير الكرة السيد أسامة طليش يتقدمون بالشكر للسيد إسماعيل الشتيوي لوقوفه مع اللاعب والنادي”.

وارتبط اسم أحمد التربي في الفترة الأخيرة بعدد من الأندية على رأسها السويحلي، لكن المدافع الدولي فضل التجديد للأهلي طرابلس.