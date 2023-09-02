بن شرادة: الدبيبة قبل التطبيع مع إسرائيل لاسترضاء الولايات المتحدة

قال سعد بن شرادة عضو مجلس الدولة الاستشاري، إن مساعي المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند لإشراك عبد الحميد الدبيبة مع الفاعلين في المشهد السياسي ستضعه في موقف حرج أمام الرأي العام الدولي.

وأضاف بن شرادة، في تصريحات صحفية، أن الدبيبة قبل بالتطبيع مع إسرائيل لاسترضاء الولايات المتحدة، إلا أن الإسرائيليين كشفوا الأمر أمام الليبيين مما أضعف موقفه وتركه في موقف حرج.

وأدان “بن شرادة” في وقت سابق، لقاء وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة المؤقتة نجلاء المنقوش مع نظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين، واعتبره إهانة لكل مواطن ليبي حر شريف”، مطالبا رئيسي المجلس الرئاسي والحكومة بإحالتها إلى القضاء بتهمة الخيانة العظمى”.