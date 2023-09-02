باتيلي يدعو إلى بذل مزيد من الجهود لإنجاز الاستحقاق الانتخابي

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

02 September, 2023

دعا المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد لله باتيلي إلى بذل مزيد من الجهود والمشاورات لإنجاز الاستحقاق الانتخابي تلبيةً لرغبة الشعب الليبي.

جاء ذلك خلال لقاء المبعوث الأممي مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في مكتبه بمدينة القبة اليوم السبت بحسب المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب.

وجرى خلال اللقاء بحث مُستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا لا سيما المجهودات المبذولة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مقدمتها ما توصلت إليه اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية 6+6.

وأكد رئيس مجلس النواب خلال اللقاء على ضرورة تشكيل حكومة موحدة في البلاد مهمتها الأساسية إجراء الانتخابات.