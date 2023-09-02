بادي: لن نقبل بإفساد الوطن

قال آمر لواء الصمود المُعاقب دوليًا، صلاح بادي:” سنُحاسب كل مجرم ومُطبع، لأنه لا يعبر عن الشعب الليبي.

وأضاف بادي، في كلمة له من أمام قاعة الشهداء في مصراتة:” ليس للحرية في ليبيا سقف، سوى سقف الخروج عن الدين، والتطبيع مع الصهـاينة”، على حد قوله.

وأكد أن الخونة والعملاء هم من باعوا الوطن، ويجب وضع سقف لهم، وإذا فشلت الحلول السلمية، فسنتدخل بالقوة لإزاحتهم” على حد تعبيره.

وتابع:” هؤلاء غرباء عنّا، ويُخططون من وراء الكواليس، وسنواجههم ونسقطهم، لأن مصيرهم السجون، وما يحدث هو تطاول على الوطن، ومن في الشرق والغرب يتقربون إلى الصهـاينة حتى يبقون في مناصبهم”.

واستطرد:” هؤلاء ربوهم في الخارج، ومن وصل منهم إلى الكرسي يسعى للتمسك به ولا يريد تركه، ولن نقبل ببيع الوطن أو إفساده، ومن يفعل ذك مُنبطحون”.