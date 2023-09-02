شركة الكهرباء: تنفيذ مشروع خط نقل الطاقة سمنو الزراعي

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

02 September, 2023

أعلنت الشركة العامة للكهرباء الانتهاء من تنفيذ مشروع خط نقل الطاقة سمنو/ سمنو الزراعي بالكامل جهد 66 ك.ف بطول ( 7 ) كم .

وأكدت الشركة العامة للكهرباء عبر مكتبها الإعلامي أن المشروع ينفذ بإشراف ومتابعة الإدارة العامة لمشروعات التوزيع.

وبينت الشركة أن هذا العمل يأتي في إطار جهودها للحفاظ على استقرارية الشبكة الكهربائية ورفع كفاءتها .

وفي سياق منفصل قامت فرق الصيانة بدائرة الحي الصناعي تاجوراء بصيانة كابل الضغط العالي 11 ك.ف حجم 240مم2 من المحطة الفرعية العباسي إلى المحطة الفرعية النحيبة بمنطقة خلة فارس بتاجوراء.