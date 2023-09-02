جهاز الإسعاف الليبي: 62 حالة تسمم نتيجة تناول طعام بإحدى صالات الأفراح بالخمس

قال المتحدث باسم جهاز الإسعاف والطوارئ، أسامة علي، إن إجمالي الحالات التي وصلت لمستشفى الخمس، بلغت 62 حالة تسمم نتيجة تناولهم طعام في إحدى صالات الأفراح بالمدينة.

وأضاف في تصريحات صحفية له اليوم، إن الحالات التي توصف بالخطيرة نسبيا 35 حالة تسمم، مشيرا إلى أنه تم تحويل 10 حالات لمدينة طرابلس تحديدا مستشفى شارع الزاوية.

وأكد أن، أكثر من 17 حالة كانت إيواء في مستشفى الخمس، موضحا أن حالة واحدة خطيرة لطفل في السادسة من العمر تم إحالته لمصحة السرايا في الخمس.