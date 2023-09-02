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بحث سبل وآليات تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين ليبيا وتركيا

تم النشر منذُ 21 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|متابعات

اجتمع  رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة محمد الرعيض مع نائب رئيس غرفة التجارة إسطنبول، لبحث سبل وآليات تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين ليبيا وتركيا.

وتناول الاجتماع  ضرورة تفعيل دور الغرف التجارية الليبية والتركية وانشاء الغرفة المشترك للرفع من مستوى التعاون الثنائي والتبادلالتجاري وخدمة المصالح الاقتصادية للبلدين.

كما تم الاتفاق على عقد منتدى ليبي تركي للتجارة والأعمال بطرابلس بتنظيم الاتحاد العام، ودعوة الشركات التركية والمستثمرين فيالمجالات المختلفة للمشاركة فيه بفعالية،كما تم  التعاون مع  الجامعة التجارية بغرفة التجارة إسطنبول لتدريب وتطوير الكوادر الليبية فيالمجال التجارة  الإلكترونية.

الوسوم

#محمد الرعيض الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة تركيا ليبيا

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الوطن الليبية

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