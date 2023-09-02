بحث سبل وآليات تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين ليبيا وتركيا

الوطن|متابعات

اجتمع رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة محمد الرعيض مع نائب رئيس غرفة التجارة إسطنبول، لبحث سبل وآليات تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين ليبيا وتركيا.

وتناول الاجتماع ضرورة تفعيل دور الغرف التجارية الليبية والتركية وانشاء الغرفة المشترك للرفع من مستوى التعاون الثنائي والتبادلالتجاري وخدمة المصالح الاقتصادية للبلدين.

كما تم الاتفاق على عقد منتدى ليبي تركي للتجارة والأعمال بطرابلس بتنظيم الاتحاد العام، ودعوة الشركات التركية والمستثمرين فيالمجالات المختلفة للمشاركة فيه بفعالية،كما تم التعاون مع الجامعة التجارية بغرفة التجارة إسطنبول لتدريب وتطوير الكوادر الليبية فيالمجال التجارة الإلكترونية.