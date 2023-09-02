الصول: الدبيبة رئيس حكومة غير شرعي ويفعل أي شيء للبقاء في السلطة

قال عضو مجلس النواب علي الصول، إن واشنطن هي من رتبت لقاء نجلاء المنقوش ونظيرها الإسرائيلي بالتنسيق مع عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة.

وأضاف الصول، في تصريحات صحفية:” طلبنا من النائب العام التحقيق بشأن الاجتماع الذي جرى في روما بين مسؤولين ليبيين وإسرائيليين”.

ولفت إلى أن انزعاج الجانب الأمريكي من تسريب اللقاء يؤكد أن واشنطن هي من كانت ترتب اللقاء بالتنسيق مع الدبيبة.

وأكد أن الدبيبة رئيس حكومة غير شرعية، ويمكنه فعل أي شيء في سبيل البقاء في السلطة، وطلبنا من النائب العام محاسبة كل من شارك في الاجتماع”.

وشدد على أن أي قرارات تتخذها الحكومة الموجودة في طرابلس غير ملزمة لأي حكومة قادمة، ولا للشعب الليبي.