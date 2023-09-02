ليبيا الان

الصول: الدبيبة رئيس حكومة غير شرعي ويفعل أي شيء للبقاء في السلطة

تم النشر منذُ 4 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال عضو مجلس النواب علي الصول، إن واشنطن هي من رتبت لقاء نجلاء المنقوش ونظيرها الإسرائيلي بالتنسيق مع عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة.

وأضاف الصول، في تصريحات صحفية:” طلبنا من النائب العام التحقيق بشأن الاجتماع الذي جرى في روما بين مسؤولين ليبيين وإسرائيليين”.

ولفت إلى أن انزعاج الجانب الأمريكي من تسريب اللقاء يؤكد أن واشنطن هي من كانت ترتب اللقاء بالتنسيق مع الدبيبة.

وأكد أن الدبيبة رئيس حكومة غير شرعية، ويمكنه فعل أي شيء في سبيل البقاء في السلطة، وطلبنا من النائب العام محاسبة كل من شارك في الاجتماع”.

وشدد على أن أي قرارات تتخذها الحكومة الموجودة في طرابلس غير ملزمة لأي حكومة قادمة، ولا للشعب الليبي.

الوسوم

البقاء في السلطة الدبيبة الصول رئيس حكومة غير شرعي

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك