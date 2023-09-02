رئيس مجلس النواب يؤكد لـ باتيلي على ضرورة تشكيل حكومة موحدة في ليبيا

التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بالمبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، لبحث مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، والمجهودات المبذولة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وأكد صالح خلال اللقاء على ضرورة تشكيل حكومة موحدة في البلاد مهمتها الأساسية إجراء الانتخابات.

كما بحث الطرفان، ما توصلت إليه اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية (6+6). بدوره، أوضح المبعوث الأممي أنه «لا بد من بذل مزيد من الجهود والمشاورات، لإنجاز الاستحقاق الانتخابي، تلبيةً لرغبة الشعب الليبي».

ويوم الخميس، أعربت الولايات المتحدة وفرنسا دعمهما لوساطة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبدالله باتيلي ودعوته إلى إنشاء حكومة تكنوقراط موحدة لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية لدعم استقرار ليبيا. جاء ذلك خلال اجتماع ضم المبعوث الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند مع المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا بول سولير.

ونفى رئيس وفد مجلس النواب في اللجنة المشتركة لإعداد قوانين الانتخابات (6+6) جلال الشويهدي، أمس الجمعة، صدور أي بيان، الخميس، عن اللجنة، وذلك في تصريح مقتضب للناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق.