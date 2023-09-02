عقيلة لـ”باتيلي”: لابد من تشكيل حكومة موحدة 

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اليوم السبت، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باثيلي.

خلال اللقاء الذي عقده بمكتبه في مدينة القبة، بحث عقيلة مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا مُستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا لا سيما المجهودات المبذولة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مقدمتها ما توصلت إليه اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية “6+6”.

وأكد رئيس مجلس النواب خلال اللقاء على ضرورة تشكيل حكومة موحدة في البلاد مهمتها الأساسية إجراء الانتخابات.

بدوره أوضح الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، أنه لابد من بذل مزيد من الجهود والمشاورات لإنجاز الاستحقاق الانتخابي تلبيةً لرغبة الشعب الليبي.