وزارة الداخلية: إقامة تمركزات أمنية في طرابلس

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

02 September, 2023

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية اليوم السبت إقامة تمركزات أمنية في العاصمة طرابلس. وأكدت وزارة الداخلية عبر مكتبها الإعلامي أن تمركزات الإدارة العامة للدعم المركزي في طرابلس تهدف لحفظ الأمن والاستقرار تنفيذاً لخطة تأمين العاصمة. وفي سياق منفصل قام مكتب شؤون الاتصالات بإدارة الشؤون الفنية والاتصالات بإجراء مسح ميداني للمنطقة وسط الجبل وتركيب أجهزة ومعدات فنية وربطها عبر شبكات الاتصالات اللاسلكية رقمية وتأمين الاتصال الجيد. يأتي ذلك تنفيذاً لتعليمات وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي بشأن تقديم الإمكانيات الأمنية والتقنية اللازمة لمديريات الأمن لتسيير العمل بشكل أفضل.

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