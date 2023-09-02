المستشار صالح يؤكد لـ باتيلي: ضرورة تشكيل حكومة موحدة في البلاد مهمتها الأساسية إجراء الانتخابات

ليبيا – التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اليوم السبت، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي.

وبحث الجانبين وفقاً للموقع الرسمي التابع للمجلس مُستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا لا سيما المجهودات المبذولة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مقدمتها ما توصلت إليه اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية “6+6”.

وأكد رئيس مجلس النواب خلال اللقاء على ضرورة تشكيل حكومة موحدة في البلاد مهمتها الأساسية إجراء الانتخابات.

بدوره أوضح باتيلي، أنه لابد من بذل مزيد من الجهود والمشاورات لإنجاز الاستحقاق الانتخابي تلبيةً لرغبة الشعب الليبي.