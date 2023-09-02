النائب العام الليبي يؤكد على أهمية معرفة المواطنين بالنشاط القضائي ودور النيابة

قال النائب العام الليبي، الصديق الصور، إن هناك أهمية كبيرة في تعزيز حق المجتمع في معرفة مبلغ المساس بمقوماته الأساسية، وإحاطة أفراده بالنشاط القضائي الذي تمارسه النيابة العامة إزاء المتجاوزين لنواهي القانون.

والتقى المستشار النائب العام، الإثنين الماضي، منسقي شؤون الاتصال والتواصل في هيئة النيابة العامة، وفق بيان صادر عن النيابة العامة أمس الجمعة.

أكد الصور ضرورة بيان جهود تحديث النيابة، بما يتماشى مع معايير العدالة الجنائية، وحث منسقي شؤون الاتصال والتواصل في هيئة النيابة العامة على مراعاة أهمية إتاحة سُبل المعلومة لأفراد المجتمع عبر وسائل إذاعية، تتقيد بأصول الإفصاح عن تطور الإجراءات الجنائية، وتحترم حقوق ضحايا الجرائم، وتراعي من هم محل تدابير الهيئة.