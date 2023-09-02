تخريج الدفعة التاسعة من قوة مكافحة الإرهاب

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

02 September, 2023

أقيم اليوم السبت حفل تخريج الدفعة التاسعة لقوة مكافحة الإرهاب والتي ضمت 162 عنصرا تقوا دورة تدريب أساسية لمدة ثلاثة أشهر، ليقسموا بعد ذلك لخوض دورات تخصصية للمرحلة القادمة تضم تدريبات مكثفة.

وبينت منصة حكومتنا” أن حفل التخرج أقيم بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية وزير الدفاع عبد الحميد الدبيبة ووزير العمل والتأهيل علي العابد وآمر قوة مكافحة الإرهاب محمد الزين وعضو مجلس النواب محمد الرعيض وعميد بلدية مصراتة محمود السقوطري، ومجموعة من الألوية والضباط العسكريين وعدد من مسؤولي البلدية.

وجرى خلال الحفل تقديم عروض عسكرية ومحاكاة لعمليات قتالية افتراضية.

وعلى هامش الحفل، تفقد رئيس الوزراء مقر قوة مكافحة الإرهاب، معبرا عن امتنانه لما يقدمه الضباط العسكريون في سبيل بناء قوة عسكرية نظامية موحدة ينتمي منتسبوها إلى مختلف مدن ومناطق ليبيا.