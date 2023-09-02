العامة للكهرباء: جهود للنهوض بواقع الشبكة الكهربائية بمنطقة حي الأندلس في طرابلس

ليبيا – واصلت فرق الصيانة التابعة للشركة العامة للكهرباء جهودها للنهوض بواقع الشبكة الكهربائية في حي الأندلس.

بيان صحفي صدر عن الشركة طالعته صحيفة المرصد أكد استبدال هذه الفرق محولا معطوبا بحجم ألف كيلو فولط بمحطة التكوين بالشارع الغربي بمساندة ادارة الجهد المتوسط طرابلس.

ووفقا للبيان تمكنت الفرق أيضا من صيانة كابل ضغط عال على خط المقاولون العرب واليمامة وإعادة التغذية الكهربائية لمنازل المواطنين بمنطقتي الفلاح والرياضة بالتعاون مع دائرة التشغيل الرئيس طرابلس.