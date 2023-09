الأمم المتحدة: ليبيا نحجت في حل مشكلة النزوح الداخلي بنسبة 80%

أكدت الأمم المتحدة أن ليبيا أحرزت تقدما بنسبة 80% لحل مشكلة النزوح الداخلي منذ أواخر 2020.

وقال المستشار الأممي الخاص المعني بحلول النزوح الداخلي “روبرت بايبر” الذي زار طرابلس وبنغازي مؤخرا؛ إن السلطات الليبية تمكنت من توطين معظم النازحين بعد اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر 2020.

وأشار المستشار الأممي إلى أن ليبيا اتخذت جملة من التدابير، منها تعزيز الاندماج الاجتماعي، وإعادة الإعمار في المناطق المتضررة من النزاع، وإزالة العقبات القانونية والإدارية، وضمان إدراج النازحين في أنظمة الحماية الاجتماعية الوطنية.

ولفتت الأمم المتحدة إلى أنه ما يزال واحد فقط من كل خمسة في حالة نزوح، وهناك خطط قائمة لإيجاد حلول لجميع الأشخاص الذين ما زالوا نازحين من مجتمعاتهم، ناقلة عن المنظمة الدولية للهجرة انخفاض عدد النازحين من 316 ألفا في أكتوبر 2020 إلى نحو 50 ألفا لا يزالون بحاجة إلى جهد كبير لتحقيق الحلول اليوم، مشيرة إلى أن معظم النازحين المتبقين ينحدرون من مجتمعات تاورغاء ومرزق.

وتعد ليبيا هي واحدة من الدول الخمسة عشر التي تم اختيارها لتجريب أساليب جديدة لحلول النزوح على النحو الذي دعا إليه الفريق الرفيع المستوى التابع للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالنزوح الداخلي والذي أنهى عمله في أواخر عام 2021.

المصدر: الأمم المتحدة

