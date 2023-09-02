“الكوني” يلتقي أعيان الأمازيغ في أوجلة

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التقى النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني بديوان المجلس الرئاسي وفد من أعيان وأعضاء المجلس البلدي أوجلة، وممثلي عن مؤسسةتاويلانت للثقافة الأوجلية، في جلسة حوارية هي الأولى مع النائب بالمجلس الرئاسي تطرقت لأهمية المخزون الثقافي الاستثنائي الذيتستند اليه أوجلة المدينة الأقدم في حضارة المكان، والتي تتميز بالهوية الأمازيغية .

ورفع وفد أوجلة مطالبهم بشأن تضمين مكون أويلن الأوجلي، ولغته تويلنت الأمازيغية الأوجلية، لمسودة الدستور الليبي استنادا إلى الإعلانالدستوري لسنة 2011م، بالإضافة إلى ما تعانيه مناطق الواحات التي تعدّ من أغني مناطق ليبيا بالثروة النفطية، وخصوصًا أوجلة، منالتلوث البيئي الجوي الناتج عن محروقات الحقول النفطية .

و شدد الكوني على قيمة التنوع الثقافي واللغوي لمكونات الشعب الليبي، معتبرا ذلك ثروة وطنية تمنح ليبيا؛ الوطن والأمة، بعدها الحضاريالضارب في أعماق تربة المكان، مؤكداً على مشروعية مطالب أهل اوجلة، وتعهد بمتابعة الأمر مع الجهات ذات العلاقة لإيجاد حلول منصفةلهم.