الدبيبة: سنواجه المتربصين بمشاريع التطوير

هنأ رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة ووزير الدفاع عبدالحميد الدبيبة طلاب حفل تخريج الدفعة التاسعة لقوة مكافحة الإرهاب ، وقال إنهم مبعث فخر واعتزاز للوطن.

أضاف في كلمته “تصلني تقارير ايجابية عن ما تقوم به قوة مكافحة الإرهاب إلى جانب المؤسسات الأمنية الاخرى وقوات الجيش مما تقوم به من دور كبير يتجلى في حماية المدن والقرى والمناطق الحدودية”.

وأضاف ” لن يكون وطننا الزاخر بالخيرات إلاّ آمناً مطمئناً، ولن أدخر جهداً في دعم قوى مكافحة الإرهاب حتى تكون مؤسسة رائدة تؤدي دورها بشكل فعال في حماية الوطن والمواطن” وفق تعبيره.

وتابع قائلًا أن عهد الحروب قد ولى، ولن يعود مهما اشتدت الفتن، وسنقف بالمرصاد لكل من يزعزع أمن الوطن وسنواجه المتربصين بإنشاء مشاريع التنمية والتطوير، على حد تعبيره.