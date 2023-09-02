حكومة الوحدة تنفي تكليف اللافي بمهام وزارة الخارجية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

02 September, 2023

نفت حكومة الوحدة الوطنية عبر منصة “حكومتنا” ما تردد من أنباء بشأن تكليف وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي بتسير مهام وزارة الخارجية.

وكانت وثيقة تداولت عبر مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بتكليف اللافي بمهام وزارة الخارجية إلى حين إشعار آخر.

وفي 27 أغسطس الجاري أصدر رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة القرار رقم 368 لسنة 2023 القاضي بتكليف وزير الشباب فتح الله عبد اللطيف بتسيير العمل بوزارة الخارجية بدلا عن الوزيرة نجلاء المنقوش التي تم إيقافها عن العمل وإحالتها للتحقيق على خلفية لقاء وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين.