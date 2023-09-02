ليبيا.. طقس معتدل والحرارة تصل لـ 43 درجة ببعض المناطق

يتوقع خبراء الطقس بالمركز الوطني للأرصاد الجوية في ليبيا، اليوم السبت،اعتدال في درجات الحرارة على أغلب مناطق الشمال، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة يوم الاثنين على مناطق الجبل الأخضر.

في راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة، السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر يوم الغد على المناطق الممتدة من طرابلس إلى سرت، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 31 و37 درجة مئوية، تصل إلى 40 درجة مئوية على أبونجيم.

وفي الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد، السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانا على مناطق الجبل الأخضر وأقصى الساحل مع احتمال سقوط أمطار متفرقة يوم الاثنين، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 29 و35 درجة مئوية تصل على مناطق الخليج إلى 38 درجة مئوية.

أما في الجفرة- سبها-غـات -غدامس- الحمادة، السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 40 و43 درجة مئوية.

وفي الواحات – السرير- تازربو- الكفرة، السماء صافية إلى ظهور بعض السحب على الجغبوب، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 37 و41 درجة مئوية.