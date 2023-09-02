الشركسي: حكومة الدبيبة بشكلها الحالي قطعاً ستنهار

حذر عضو ملتقى الحوار السياسي أحمد الشركسي من السلاح في أيدي المليشيات المسلحة في طربلس.

وقال الشركسي في تغريدة عبر “تويتر”: “إنّ الحكومة الحالية (في إشارة إلى حكومة الوحدة المؤقتة) بشكلها الحالي قطعاً ستنهار، وانهيارها سيدخل العاصمة في إشكاليات كبيرة”.

وأضاف أن “الإصرار على تشكيل حكومة موحدة هو محاولة من الجميع لتجنب الانهيار الحتمي لهذه الحكومة، وتوفير الخروج الآمن لحكومة أخرى تستطيع إدارة البلد بشكل أكثر احتراماً، وتعيد وحدة مؤسسته المتشظية بسبب الإدارة الحالية”.

وأشار إلى أنّ “السلاح المدجج المنتشر في العاصمة قد يحمي الحكومة من المتظاهرين العُزّل ولكن لن يحميها من أي صراع مُسلح بين بعضها”، مردفا: “ولكم في الصراع المُسلح الأخير خير دليل”.