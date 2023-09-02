بليحق: عقيلة وباثيلي أكدا على ضرورة تشكيل حكومة موحدة لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي

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قالت المتحدث باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، اليوم السبت، إن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، عبدالله باثيلي، أكدا اليوم على ضرورة تشكيل حكومة موحدة لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي في أقرب وقت ممكن.

والتقى عقيلة اليوم في القبة مع باثيلي، وبحثا مُستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، لا سيما المجهودات المبذولة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مقدمتها ما توصلت إليه اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية “6+6”.

وقال بليحق، إن عقيلة وباثيلي أكدا خلال اللقاء على دعوة لجنة 6+6 إلى سرعة إنجاز القوانين الانتخابية وحث مجلس النواب على الإسراع في إصدار القوانين الانتخابية عقب انجازها من لجنة 6+6.

وأضاف، كما أكدا على ضرورة تشكيل حكومة موحدة لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي في أقرب وقت ممكن.