الخطوط الحوية الليبية تعلن تشغيل أولى الرحلات المباشرة إلى المدينة المنورة بداية سبتمبر

ليبيا – أعلن مدير مكتب الإعلام بشركة الخطوط الحوية الليبية، صابر التير ،تشغيل أولى الرحلات المباشرة إلى مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي في المدينة المنورة بالسعودية.

التير وفي تصريحات خاصة لمنصة “صفر”، أوضح أن الرحلات الجوية ستنطلق لنقل المعتمرين لأداء مناسكهم عبر أكثر من مطار في ليبيا.

وأشار إلى أن الشركة ستباشر بأولى رحلاتها بداية من شهر سبتمبر.

التير أكد أنه ستكون هناك تخفيضات على أسعار تذاكر رحلات العمرة لتكون متاحة لمن يرغب في أداء المناسك.